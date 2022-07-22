اخبار الخليج – وزير شؤون الاعلام: العلاقات البحرينية المصرية تجسيد للروابط الراسخة والرؤية المشتركة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الاعلام‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خصوصية‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬الحرص‭ ‬الكبير‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬تعميق‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وصولاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأعرب‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لقيادة‭ ‬وشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬يوليو‭ ‬المجيدة،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بالاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء،‭ ‬وتأكيدًا‭ ‬لما‭ ‬يربط‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬صلات‭ ‬وثيقة‭.‬

ونوه‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬تجسيد‭ ‬لصلابة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وزيارة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التنموية‭ ‬الطموحة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

واختتم‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬تصريحه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية‭ ‬وبفضل‭ ‬جهود‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي،‭ ‬ستبقى‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬النهج‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬والثبات‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬ولتمثل‭ ‬نموذجًا‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة،‭ ‬لمواصلة‭ ‬دورهما‭ ‬المحوري‭ ‬والحيوي‭ ‬كأحد‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬للمنطقة‭ ‬والعالم‭.‬