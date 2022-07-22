اخبار الخليج – وزير شؤون الاعلام: العلاقات البحرينية المصرية تجسيد للروابط الراسخة والرؤية المشتركة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الاعلام على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة ، وما تتميز به من خصوصية نابعة من الحرص الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر على تعميق أواصر التعاون المشترك وصولاً لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب سعادة وزير شؤون الإعلام في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن خالص التهاني والتبريكات لقيادة وشعب جمهورية مصر العربية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، منوهًا إلى أن مشاركة الأشقاء في مصر بالاحتفال بهذه المناسبة يؤكد على الأدوار التي يقوم بها الإعلام الوطني في تعزيز أواصر التقارب بين الأشقاء، وتأكيدًا لما يربط بينهما من صلات وثيقة.
ونوه سعادة وزير شؤون الإعلام إلى ما تمثله الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات من تجسيد لصلابة العلاقات الأخوية، وهو ما أكدته زيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وزيارة فخامة الرئيس السيسي إلى المملكة في يونيو الماضي، وما نتج عنها من توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات، والتي تساهم في تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية الطموحة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
واختتم سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي تصريحه بالتأكيد على أن العلاقات البحرينية المصرية وبفضل جهود ملك البلاد المعظم وأخيه الرئيس السيسي، ستبقى على ذات النهج من القوة والثبات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، ولتمثل نموذجًا في العلاقات العربية المشتركة، لمواصلة دورهما المحوري والحيوي كأحد ركائز الأمن والسلام للمنطقة والعالم.
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