شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قناة مصرية مفتوحة تُعلن نقل مباراة ليفربول وسالزبورج الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان حول حقيقة معرفة ماهى القنوات المفتوحة التي سوف تنقل فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وسالزبورج الودية استعدادًا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الكروى الجديد.

ليفربول وسالزبورج

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وسالزبورج يوم الأربعاء المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى في إطار المواجهة الودية، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز يوم أمس على حساب فريق لايبزيج بخمسة أهداف دون رد وشهدت تألق كبير من الوافد الجديد داروين نونيز الذي سجل سوبر هاتريك بينما سجل محمد صلاح الهدف الأول في المواجهة.

قناة مصرية تعلن نقل مباراة ليفربول

وأعلنت قناة القاهرة والناس المصرية نقل مباراة ليفربول وسالزبورج الودية بشكل حصرى ومجاني للجميع، ويمكنكم الحصول على التردد على النحو التالي: