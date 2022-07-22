محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 37.883 مستفيداً، وذلك خلال شهر يوينو 2022م. وراجع قسم الطوارئ 4.819 فردا، وعيادة الباطنية 5.641 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.374 حالة، وعيادة الأطفال 697 مستفيدا، وعيادة الوبائيات 1.009 مرضى، وقسم التحصين 161 شخصا، وقسم التغذية 320 فردا، وقسم التوليد 45 حالة، وعيادة الجراحة والتضميد 562 شخصا، فيما صُرفت الأدوية لـ 14.100 مريض، كما راجع قسم الإحالة الطبية 28 شخصا، وعيادة الفحص المخبري 5.950 مستفيدا، فيما ، وقسم التوعية والتثقيف 3.177 شخصا.وفي الخدمات المرافقة استفاد 5.607 أشخاص من قسم الرعاية الصحية، و52 مستفيدا من قسم نقل الدم، و8 حالات من قسم التنويم. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 37 ألف مستفيد من العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة خلال شهر يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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