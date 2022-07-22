محمد بن مسعود - الدمام - الفرق الفنية تواصل إزاحة الرمال من خط الحسيني في لحج

تواصل الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور فرع لحج وبتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن إزاحة الرمال من خط الحسيني . وتقوم الجهة المنفذة على إزاحة الرمال من الخط الرابط بين الحسيني والعلم بمحافظة أبين. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وقال المهندس عباس صالح احمد مسؤول الصيانة الطارئة بصندوق صيانة الطرق والجسور أن العمل في إزاحة الرمال متواصلة. ولفت عباس أن صندوق صيانة الطرق يبذل جهود كبيرة من خلال الاشراف على إزاحة الرمال من الخطوط الرئيسية الرابط بالعاصمة عدن والمحافظات المجاورة. وأكد مسؤول الصيانة الطارئة أن الفرق الفنية التابعة للجهات المنفذة تعمل على إزاحة الرمال من خط العلم دوفس والدائري أبين والحسيني لحج إضافة إلى أعمال إزاحة الرمال من خط المخا عدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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