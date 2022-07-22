الأمين العام المساعد يعزي الزميل الحطابي بوفاة عمه

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الزميل الصحافي/ بليغ أحمد الحطابي، عضو هيئة تحرير صحيفة (الميثاق)،وذلك بوفاة عمه الحاج/ عبدالله محمد بدوجه، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها كذلك إلى ابناء واقارب الفقيد وكافة افراد الاسرة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله بالصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون”
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