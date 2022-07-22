تنبيه من “الأرصاد” لسكان منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.