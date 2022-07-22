اخبار الرياضه السعوديه «بطل الدوري» يستهل مشواره للموسم الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - يستهل الفريق الهلالي (بطل الدوري) الموسم المنصرم مساء اليوم استعداداته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد وذلك بعد أن تمتع اللاعبون بالإجازة الموسمية التي منحهم إياها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز بعد نهاية الموسم الرياضي 2021-2022، الذي حقق خلاله ثلاث بطولات كبرى، وهي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبطولة دوري أبطال آسيا، وكأس السوبر السعودي.

هذا وسيبدأ الفريق مرانه الأول للموسم الجديد مساء اليوم عند الساعة السادسة في مقر النادي،

استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي 2022-2023.

ويشتمل البرنامج الإعدادي على تدريبات اعتيادية وفحوصات طبية، وذلك قبل المغادرة الى المعسكر الإعدادي الخارجي صباح الجمعة القادمة والذي سيقام في مدينة برمنغهام البريطانية والذي يستمر حتى الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل وسيلعب الفريق خلال معسكره أكثر من مباراة ودية يحددها الجهاز الفني في وقتٍ لاحق.