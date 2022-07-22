اخبار الرياضه السعوديه «بطل الدوري» يستهل مشواره للموسم الجديد

هذا وسيبدأ الفريق مرانه الأول للموسم الجديد مساء اليوم عند الساعة السادسة في مقر النادي،
استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي 2022-2023.
ويشتمل البرنامج الإعدادي على تدريبات اعتيادية وفحوصات طبية، وذلك قبل المغادرة الى المعسكر الإعدادي الخارجي صباح الجمعة القادمة والذي سيقام في مدينة برمنغهام البريطانية والذي يستمر حتى الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل وسيلعب الفريق خلال معسكره أكثر من مباراة ودية يحددها الجهاز الفني في وقتٍ لاحق.
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