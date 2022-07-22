إنفلونزا الطيور.. الصين تسجل أول حالة من سلالة شديدة العدوى

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وزارة الزراعة الصينية في بيان، الجمعة، أن الصين اكتشفت أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام.

وأضافت أن السلطات المحلية أعدمت وتخلصت من 273 طائرًا مصابًا، ولم يتم اكتشاف أي إصابة في الدواجن.

وعلى الرغم من العدوى تعد الهيئات الصحية العالمية أن الخطر الذي يتهدد عامة الناس منخفض لأن تفشي الفيروس بين الناس يتطلب الاتصال الوثيق مع طائر مصاب.