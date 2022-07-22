السيد سعيد مكي الموسوي يحصل على البكالوريوس في هندسة مسح الكميات من جامعة ريدنغ بالمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - نال‭ ‬السيد‭ ‬سعيد‭ ‬مكي‭ ‬الموسوي‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬مسح‭ ‬الكميات‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ريدنغ‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬ وقد‭ ‬شهد‭ ‬السيد‭ ‬مكي‭ ‬الموسوي‭ ‬حفل‭ ‬تخرج‭ ‬نجله‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭.‬

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