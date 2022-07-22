وفاة الفنان السوري عبد الله السيد منفذ تمثال صلاح الدين الأيوبي الشهير في دمشق

محمد بن مسعود - الدمام - توفي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬دمشق،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬السوري‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬السيد،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬81‭ ‬عاما‭.‬

ويعرف‭ ‬الفنان‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬السيد،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬النحت‭ ‬والفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬السوري،‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬تمثال‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬الأيوبي‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬دمشق‭.‬

وقال‭ ‬ابن‭ ‬شقيقته‭ ‬وديع‭ ‬عطفه،‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬توفي‭ ‬خالي‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬وفاة‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬بدمشق‮»‬‭.‬

وبدأ‭ ‬السيد،‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة،‭ ‬عمله‭ ‬أستاذا‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة،‭ ‬ثم‭ ‬رئيساً‭ ‬لقسم‭ ‬النحت‭ ‬في‭ ‬الكلية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تُعرف‭ ‬أعماله‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬أعمال‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل،‭ ‬نصب‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬الأيوبي،‭ ‬الذي‭ ‬نفذه‭ ‬السيد‭ ‬قرب‭ ‬قلعة‭ ‬دمشق‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬واستحال‭ ‬أحد‭ ‬رموز‭ ‬المدينة‭.‬

كما‭ ‬نفّذ‭ ‬السيد‭ ‬أنصاباً‭ ‬أخرى‭ ‬أشهرها‭ ‬‮«‬سفينة‭ ‬نوح‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دالاس‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬وفقا‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭.‬

وأثارت‭ ‬وفاة‭ ‬ابن‭ ‬مدينة‭ ‬مصياف‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا،‭ ‬حزناً‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬السوري،‭ ‬ونعاه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والنحاتين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقال‭ ‬صديقه‭ ‬المقرّب‭ ‬النحات‭ ‬غازي‭ ‬عانا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬رحل‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬السيد،‭ ‬وخسرنا‭ ‬جميعاً‭ ‬قامة‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬يصعب‭ ‬تعويضها‮»‬‭.‬