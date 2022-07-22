استشاري يوضح الفرق بين أعراض الاكتئاب وتعاطي الأمفيتامين

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المناطق_الرياض
أوضح الدكتور فيصل البيشي “الطب النفسي وعلاج الإدمان” أن هناك فرق واضح بين أعراض الإكتئاب وتعاطي الأمفيتامين
قال خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أن الإكتئاب أعراضه مختلفة كالشعور بالحزن وأحياناً ضيق فالصدر، عدم الاستمتاع بالحياة والخمول والكسل، عدم انتظام النوم، وفقدان الشهية، وحب العزلة وعدم الاهتمام بالنفس.
وأوضح أن الأمفيتامين يمكن باستخدامه أن يحدث مثل هذه الأعراض ولكن يسبقها أعراض جسدية مختلفة أو أعراض نفسية أخري مثلا الهلاوس.
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Source almnatiq
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