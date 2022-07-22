رسميًا.. نادي بوماس المكسيكي يضم داني ألفيس (فيديو)

︎

.



أعلن نادي بوماس المكسيكي، تعاقده مع اللاعب البرازيلي داني ألفيس في صفقة انتقال حر.

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي بوماس، مقطع فيديو اليوم (الجمعة) لتميمة النادي وهي في سيارة ثم تظهر عبارة “داني ألفيس نحن في انتظارك”.

وكان اللاعب صاحب الـ 39 عامًا قد انضم إلى صفوف نادي برشلونة في يناير الماضي بعقد لمدة نصف موسم وانتهى ليُصبح لاعبًا حرًا.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

