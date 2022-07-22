دياز يُجهز تقريرًا لصفقات الهلال في الميركاتو الصيفي

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جهز المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، تقريرا بمطالبة لتقديمها لإدارة النادي، بشأن ملف الصفقات المحلية والأجنبية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت التقارير الصحفية وفقًا لـ”كووورة”، أن دياز طالب باستقطاب 3 لاعبين، منهم أجنبيين، أحدهما بديل للأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وأشارت إلى أن مطالب دياز توزعت بين خانة قلب الدفاع وخط الوسط للخيارات الأجنبية، كما طالب بإحضار لاعب طرف محلي.

ومن جانبها، بدأت إدارة الهلال بالفعل في التحرك لإحضار مدافع أجنبي، بجانب الكوري جانج سو، عملا بتوصية دياز، كخطوة استباقية في حال قبول طلبها تعليق العقوبة.

ومن المقرر أن يبدأ الهلال، السبت المقبل، إعداده للموسم الجديد، بالفحوصات الطبية للاعبين، قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في برمنجهام البريطانية، يوم 28 يوليو تموز الجاري.



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Source akhbaar24

