تعرّف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا

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المناطق_الرياض أتاحت منصة “أبشر” للأفراد خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا. وأوضحت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” خطوات تنفيذ الخدمة بعد تسجيل الدخول لمنصة أبشر، وهي: -تحت تبويب “خدماتي” > يتم اختيار “خدمات”. -اختيار “الأحوال المدنية”. -الضغط على أيقونة “تواصل”. -تعبئة البيانات المطلوبة والتأكد من متطلبات الخدمة، ثم تقديم الطلب. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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