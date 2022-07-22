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أفادت تقارير صحفية بأن الأهلي قد اقترب من الحصول على توقيع حارس المرمى البرازيلي رينان ريبيرو لتمثيله بالموسم المقبل.
ووضع اللاعب، بحسب التقارير الصحفية ذاتها، شرطًا حال رغب مجلس إدارة النادي الأهلي تمديد التعاقد معه لمدة عام وهو الصعود لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهت علاقة ريبيرو مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بنهاية عقده هذا الموسم، وسيكون انتقاله إلى الأهلي في صفقة انتقال حر.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أحد شروط حارس المرمى “ريبيرو” للانضمام لـ “الأهلي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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