شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بشكتاش التركي يحصل على خدمات نجم الأهلي بعد موافقة الراقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية سعودية، عن نجاح نادي بشكتاش التركي في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، خلال الموسم الجديد.

وأشارت التقارير نقلًا عن الإعلام التركي، إلى أن المقدوني

إزجان أليوسكي ظهير أيسر الراقي، أتم اتفاقه مع بشكتاش بالانتقالات الصيفية الجارية.

بشكتاش يتفق مع نجم الأهلي على التوقيع



وأكدت صحيفة "As Marca"، أن نادي بشكتاش التركي، توصل لاتفاق بشكل رسمي، مع أليوسكي ظهير أيسر النادي الأهلي، للتوقيع معه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وتابعت: "إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اتفقت مع اللاعب المقدوني على الرحيل بالموسم المقبل بعد هبوط الفريق، والرغبة في تقليل النفقات".

إدارة الأهلي توافق على رحيل الأجانب بسب الرواتب



وأضافت: "إدارة النادي سمحت برحيل كارلوس إدواردو، ودانكلير، في وقت سابق بالإضافة إلى تخفيض راتب الكاميروني فرانك كوم، وبراداريتش، من أجل تقليل النفقات داخل النادي".

واختتمت: "اللاعب الذي انضم للأهلي في موسم 2021 من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي، اتفق على التوقيع مع بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعقد بقيمة 2.2 مليون يورو".



على جانب آخر أكدت صحيفة "سبورت 24 السعودية"، أن إدارة النادي الأهلي اجتمعت مع الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق، لمناقشة مستقبل فيليب براداريتش لاعب الفريق، بالموسم الجديد.



سيبولدي يمنح الأهلي الموافقة على رحيل براداريتش



وأضافت الصحيفة: "أهلي جدة بالاتفاق مع سيبولدي، قرر عدم استمرار المحترف الكرواتي بصفوفه، والاستقرار على خروجه بالميركاتو الصيفي".

وتابعت: "إدارة النادي لا تُمانع بيع عقد اللاعب أو إعارته لأحد الأندية خلال الانتقالات الصيفية الجارية، خاصةً أنه يتبقى موسم في عقده، ولعب موسم مع الفريق منذ انتقاله من صفوف كالياري الإيطالي للفريق السعودي".

براداريتش يستقر على العودة للدوري الإيطالي

وكان الإيطالي ألفريدو بيديولا الصحفي الموثوق، أكد في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن براداريتش، بات على أعتاب مغادرة الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي صيف 2022.

وتابع: "قرار اللاعب بالمغادرة يأتي بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وهو قريب من العودة مرة أخرى إلى منافسات الدوري الإيطالي، بالتحديد مع نادي ساليرنيتانا، بالموسم المقبل".



أهلي جدة يخوض منافسات الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه



ومن المقرر أن يلعب الراقي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، بالموسم الجديد بعدما هبط لأول مرة في تاريخه.