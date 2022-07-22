اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة يوليو المجيدة

محمد بن مسعود - الدمام - بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬يوليو‭ ‬المجيدة‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬فخامته‭ ‬الحكيمة،‭ ‬منوهًا‭ ‬سموه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الراسخة‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مساراته‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬معالي‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري،‭ ‬معربًا‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬