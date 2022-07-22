اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة يوليو المجيدة

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.
وأعرب سموه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة، منوهًا سموه بالعلاقات الثنائية الراسخة وما وصل إليه التعاون بين البلدين الشقيقين من مستويات متقدمة في مختلف مساراته.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، معربًا سموه فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة.
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