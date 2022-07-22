اخبار الخليج – رئيس مجلس الشوى يهنئ جمهورية مصر العربية بذكرى عيدها الوطني وثورة 23 يوليو المجيدة

محمد بن مسعود - الدمام - بعث معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقيتي تهنئة إلى معالي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ومعالي المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، أعرب من خلالهما عن خالص التهاني والتمنيات بمناسبة ذكرى العيد الوطني، والذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مشيداً معاليه بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على معاليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما بعث معالي رئيس مجلس الشورى ببرقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى سعادة السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.
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