اخبار الخليج – سارة إسحاق: مدينة الشباب ستقدم أكثر من 70برنامج تدريبي للشباب والناشئة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة السيدة سارة إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة شؤون الشباب والرياضة أن مدينة شباب 2030 في نسختها الحادية عشر تتوافق مع ما تطمح إليه وزارة شؤون الشباب والرياضة في تدريب الشباب بصورة احترافية وتزويدهم بالخبرات والمهارات الابداعية اللازمة ليكونوا جزءا أصيلا وركنا أساسيا في التنمية التي تشهدها المملكة.

وقالت سعادة السيدة سارة إسحاق «تعتبر مدينة شباب 2030 من المبادرات الشبابية التي تمتلك سمعة متميزة اكتسبتها جراء عشر نسخ ماضية عبر تخريجها للعديد من النماذج الشبابية التي وجدت طريقها الى النجاح والابداع في مختلف المجالات، وفي هذه النسخة ستواصل «الشباب والرياضة» مواصلتها لتقديم الفرص التدريبية المتميزة لتأهيل الشباب البحريني وتزويدهم بكل الإمكانات لإطلاق طاقاتهم الإبداعية، ورفع مستوى مهاراتهم، بما يسهم في خلق الكوادر البحرينية المؤهلة للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة للمملكة».

وبينت سعادة السيدة سارة إسحاق «ستقدم مدينة الشباب أكثر من 70 برنامجاً تدريبياً للشباب والناشئة للاستفادة من 2400 فرصة تدريبية وسيشرف على التدريب نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة وذوو الخبرات العالية الذين سيحرصون على تقديم عصارة خبراتهم للشباب والناشئة بالإضافة الى أن المدينة ستدار من قبل 200 متطوع ومتطوعة وهي فرصة مثالية لهم لاكتساب المزيد من المهارات الإدارية والتنظيمية».

وتابعت «70% من البرامج ستتضمنها مدينة شباب 2030 في هذا العام جديدة وتطبق لأول مرة باعتبارها تواكب التغيرات في سوق العمل ومن بينها برامج الإبداع والابتكار والتصميم والذكاء الاصطناعي والبرمجيات وتصميم الألعاب الالكترونية بالإضافة الى برامج الأمن السيبراني، كما ستحتضن المدينة سوق الشباب الذي يعرض أمام الجمهور منتجات رواد الأعمال الشباب عبر مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة».

وأضافت «انطلاقا من حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة على تحقيق الشباب للاستفادة القصوى من برامج المدينة فقد تقرر في هذا العام استمرار نشاطات المدينة في أيام عطلة نهاية الأسبوع كما سيتم فتح أبواب المدينة في العطلة أمام الجماهير للاطلاع على مدينة الشباب والبرامج التي تقدمها».

وأشادت سعادة السيدة سارة إسحاق بالتعاون الإيجابي بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وصندوق العمل «تمكين»، في تنفيذ مدينة الشباب مؤكدة أن هذه الشراكة ستساهم في ابراز العديد من النماذج الشبابية الواعدة والعمل على تدريبها بصورة متميزة».