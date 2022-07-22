فيديو | الصحة العالمية تكشف عن “أطعمة” تسبب أمراض القلب والسرطان وتقصر العمر

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت قناة “الإخبارية” تقريرا بشأن تحذير منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان من خطورة تناول اللحوم المصنعة.
وجاء في التقرير أن تناول اللحوم المصنعة مثل “هوت دوغ” سبب رئيسي لزيادة الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وهي من الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز على مستوى العالم ويتطور هذا المرض عندما تتسبب الرواسب الدهنية للكوليسترول في تراكم الترسبات على جدران الشرايين التي تمد القلب بالدم.
وأشار “التقرير” إلى أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان أكدت أن أكثر من 80 دراسة طبية استنتجت أن اللحوم المصنعة التي تستخدم في الوجبات السريعة تحتوي على مواد مسرطنة من الدرجة الأولى، فيما أكد 22 من خبراء التغذية أن كل 50 جرام من اللحوم المصنعة التي يتم تناولها يوميا تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18%.
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وأظهرت دراسة لهارفورد أنه كلما زاد تناول اللحوم المصنعة زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وأوصت بالحد من استهلاكها من أجل صحة أفضل للإنسان.
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