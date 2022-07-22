اخبار دوليه – خبر سار لمرضى البهاق.. أول دواء منزلي يعيد الجلد لطبيعته

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬خبر‭ ‬سار،‭ ‬وافقت‭ ‬إدارة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأميركية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬دواء‭ ‬منزلي‭ ‬لعلاج‭ ‬البهاق‭ ‬في‭ ‬طفرة‭ ‬لعلاج‭ ‬الحالة‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬ملايين‭ ‬الأميركيين‭.‬

ودواء‭ ‬Opzelura،‭ ‬الذي‭ ‬طورته‭ ‬شركة‭ ‬Wilmington‭ ‬الأميركية،‭ ‬هو‭ ‬كريم‭ ‬طبي‭ ‬يمكن‭ ‬وضعه‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬بقع‭ ‬تغير‭ ‬اللون‭ ‬على‭ ‬جلد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬وما‭ ‬فوق،‭ ‬وفق‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬أول‭ ‬دواء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الموافقة‭.‬

بعد‭ ‬نحو‭ ‬6‭ ‬أشهر

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬استعاد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية‭ ‬تصبغهم‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الاستخدام‭ ‬مرتين‭ ‬يومياً‭ ‬للكريم‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬نتائج‭ ‬أقوى‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬العلاج‭.‬

وقال‭ ‬هيرفي‭ ‬هوبينوت،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالعلماء‭ ‬وفرق‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ممكناً،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬مرضى‭ ‬البهاق‭ ‬المؤهلين‭ ‬لديهم‭ ‬الآن‭ ‬خيار‭ ‬لمعالجة‭ ‬إعادة‭ ‬التصبغ‮»‬‭.‬

كيفية‭ ‬استعماله

يوضع‭ ‬الكريم‭ ‬على‭ ‬البقع‭ ‬غير‭ ‬المصطبغة‭ ‬من‭ ‬الجلد‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭. ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬استخدامه‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬سطح‭ ‬الجسم‭.‬

كما‭ ‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬الدواء‭ ‬حوالي‭ ‬24‭ ‬أسبوعاً‭ ‬لإظهار‭ ‬فعاليته‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبعض‭ ‬الآخر،‭ ‬فقد‭ ‬يستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬للوصول‭ ‬لأقصى‭ ‬إمكاناته‭.‬

نتائج‭ ‬واعدة

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أظهر‭ ‬العقار‭ ‬نتائج‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية،‭ ‬التي‭ ‬اكتملت‭ ‬مؤخراً‭ ‬وشملت‭ ‬600‭ ‬مشارك‭. ‬وأظهر‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬استخدموا‭ ‬الكريم‭ ‬تحسناً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬لون‭ ‬بشرتهم،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬نصفهم‭ ‬إلى‭ ‬عتبة‭ ‬إعادة‭ ‬تصبغ‭ ‬ناجحة‭ ‬بعد‭ ‬عام‭.‬

فيما‭ ‬تمكن‭ ‬حوالي‭ ‬15‭% ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬24‭ ‬أسبوعاً‭ ‬فقط‭.‬

جميع‭ ‬أنواع‭ ‬البشرة

والبهاق‭ ‬يصيب‭ ‬ذوي‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬البشرات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحاً‭ ‬عند‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬البشرة‭ ‬الداكنة‭. ‬ووفق‭ ‬التقديرات،‭ ‬يصيب‭ ‬البهاق‭ ‬من‭ ‬1‭-‬2‭% ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬مميتاً‭ ‬أو‭ ‬معدياً‭.‬

فيما‭ ‬يصيب‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1‭.‬5‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬أميركي،‭ ‬بحسب‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭. ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬تكون‭ ‬البقع‭ ‬المتغيرة‭ ‬اللون‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الميلانين‭.‬