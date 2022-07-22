محمد بن مسعود - الدمام - بدأ البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية للمناطق إجراءات نزع الملكيات للمنازل والأراضي الواقعة في وسط مدينة أبها ضمن مشروع وادي أبها. وطالب البرنامج أصحاب العقارات مراجعة المكتب التابع للبرنامج الواقع على طريق الملك عبدالعزيز الحزام الدائري بحي السامر جوار الهيئة السعودية للتخصصات الطبية. وأوضح الإعلان أنه على الملاك إحضار نسخٍ من الهوية الوطنية وسجل الأسرة والأصل للمطابقة، وكذلك صك حصر الورثة للمتوفي، ونسخٍ من اثبات ملكية العقار، سواء كان صك ملكية أو حجة استحكام وإحضار الأصول للمطابقة؛ مع وكالة سارية في حال وجود وكيل.

كانت هذه تفاصيل خبر الوطنى للتنمية يبدأ نزع ملكيات المنازل والأراضى ضمن مشروع وادى أبها.. وطلب هام للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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