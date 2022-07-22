التدريب التقني بمكة المكرمة يختتم مشروع “تقني العطاء” في خدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة, مشروع “تقني العطاء” في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1443هـ.

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي القرني أنه تم تنفيذ برامج نوعية في المشروع تمثلت في استضافة المعسكر الكشفي التأهيلي لجوالة وكشافة التدريب التقني من الجنسين المشاركين في معسكرات الخدمة الحج, والدعم التقني والفني لـ1500 حافلة مخصصة للحجاج بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات, ونجاح تنفيذ برنامج الصيانة الطارئة المجانية لإصلاح أعطال 172 مركبة على الخطوط الرئيسية المؤدية للحرم المكي بالتعاون مع إدارة مرور العاصمة المقدسة.

وأشار إلى أن المشروع شهد مشاركة 27 خبيراً فنياً من المدربين قدموا 648 ساعة تطوعية في عملية التفتيش الميداني التخصصي للمرافق بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة للتأكد من سلامة وأمن ضيوف الرحمن, مبيناً أن 613 مستفيدًا تلقوا ضمن مبادرة استعد عددًا من الدورات التخصصية في مجال إدارة الحشود والصحة والسلامة المهنية وإعداد وتصميم النماذج الإلكترونية للعاملين لمنسوبي وزارة الحج والعمرة والعاملين في موسم الحج.