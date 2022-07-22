السديس: قدسية الحرمين الشريفين خط أحمر.. ولا تساهُل مع المتجاوزين مهما كانت جنسيتهم

محمد بن مسعود - الدمام - شدد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وحذر الرئيس العام من مخالفة الأنظمة والقوانين، مؤكدا أن قدسية الحرمين الشريفين، تُعد خطًا أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المُطلقة على الحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها.

وأكد على أهمية تطبيق العقوبات الرادعة لمثل هذه الجرائم الأمنية داعيًا الجميع إلى التعاون لتحقيق هذه المسؤولية الدينية والوطنية.

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ودعا الله- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقومان به من جهود حثيثة لحفظ الأمن ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين.