“الغذاء والدواء” ترد على مزاعم خطورة أحد الكريمات الموجودة بالأسواق

محمد بن مسعود - الدمام - ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على مزاعم بشأن خطورة استخدام أحد أنواع الكريمات الجلدية الموجودة بالأسواق.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على “تويتر”، أن جميع المُستحضرات المسجلة في المملكة آمنة وفعالة، إذا استُخدمت بحسب التعليمات الطبية أو إرشادات النشرة المُرفقة.

كانت الهيئة تلقت استفسارًا بشأن مدى صحة المعلومات المتداولة عن خطورة كريم يحتوي على كورتيزون قوي جدًا والدعوة لعدم شرائه.

وتلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 6183 بلاغًا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر يونيو من عام 2022، وذلك انعكاسًا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة.

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وتستهدف الهيئة زيادة الوعي ورفع مستوى ثقافة مقدمي الرعاية بأهمية الإبلاغ عن الأجهزة والمنتجات الطبية، وتفاعلت بشكل دوري على حسابها في “تويتر” مع المواطنين وردت على معظم الأسئلة المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية.

وسبق أن حذرت هيئة الغذاء والدواء من أن شراء المنتجات عبر الإنترنت يحمل عددًا من المخاطر، وأنه ينبغي الانتباه منها حتى يضمن الشخص سلامته وسلامة عائلته.

ونصحت الهيئة في ردها على استفسار عن شراء الأدوية عبر الإنترنت، عبر حسابها على “تويتر”، بضرورة التأكد قبل شراء أو استخدام أي منتج.