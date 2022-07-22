محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، الموافق 22 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8220.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

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درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.1892

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.4809

فرنك سويسري 3.8220

وفي سياق متصل، رغم صعود الدولار بقوة، اليوم الجمعة، إلا أنه يتجه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية، منذ نهاية مايو الماضي، بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

فيما تراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، أمس، عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011ـ حسب “الاقتصادية”.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، 0.35 % إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36 % أمس . لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضًا 0.95% وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

فيما هبط اليورو 0.44 % إلى 1.0187 دولار متراجعًا أكثر عن المستوى المسجل أمس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه بحسب “رويترز”.

وزاد الدولار 0.43 % إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67 % مساء مبتعدًا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عامًا عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.