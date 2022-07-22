شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتلقى صدمة بسبب الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -



تلقى نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، صدمة قوية بسبب الصفقة التي يسعى للحصول على خدماتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث العالمي عن التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس لاعب الفريق، وتحويل إعارته إلى عقد شراء نهائي من صفوف الوحدة بالموسم الجديد.



الوحدة يرفض التخلي عن أنسيلمو إلى النصر

وخاض أنسيلمو موسم داخل صفوف النصر السعودي على سبيل الإعارة من صفوف الوحدة، وقدم مستويات مميزة ما جعل العالمي يطالب بخدماته بصفة نهائية.

وأكد عناد الرشيد الإعلامي الرياضي، أن إدارة نادي النصر، قدمت عرضًا بقيمة 6 ملايين ريال سعودي، إلى الوحدة، لحسم صفقة أنسيلمو، في الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع الرشيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مجلس إدارة النادي المكي، رفض بشكل قاطع العرض النصراوي، بشكل رسمي".



صفقة جايسون تقترب من الضياع على النصر



من ناحية أخرى، اقتربت مفاوضات النصر مع البلجيكي جايسون ديناير مدافع فريق أولمبيك ليون الفرنسي، من الفشل لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

عرض مغري من تورينو لضم جايسون

جايسون ديناير

وأكدت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن نادي تورينو قدم عرضًا للمدافع البلجيكي مقابل 5 مليون يورو، من أجل التوقيع معه لمدة 3 سنوات.

وتابعت: "النصر السعودي كان قد دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب البلجيكي للحصول على توقيعه، في صفقة انتقال حر، إلا أن الفريق الإيطالي دخل بقوة في المنافسة على خدماته".

ومن المنتظر أن تكون صفقة البلجيكي ديناير مجانية، بعدما انتهى عقده بصفة رسمية مع ليون الفرنسي بنهاية الموسم المنصرم.

ويبحث نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عن تدعيمات قوية للفريق تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد، قبل بداية منافسات الموسم المقبل.