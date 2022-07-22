شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد موقف السومة وقرار مفاجئ بشأن مستقبله والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن موقف أهلي جدة السعودي، من مستقبل السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عقب هبوط الفريق لمنافسات دوري الدرجة الأولى.

وتشير الأنباء، إلى رغبة السومة في الرحيل عن فريقه وسط العديد من الخلافات بين اللاعب ومجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، بسبب مستحقاته المتأخرة، والتي تُقدر بمبلغ 12 مليون ريال تقريبًا.



السومة يطالب ناديه بكافة مستحقاته المالية



تأتي الأزمة، بعدما طالب السومة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقدر بمبلغ 12 مليون ريال، قبل الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

وأكدت صحيفة "المدينة السعودية"، أن السومة هدد بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد النادي الأهلي، ومجلس إدارة ماجد النفيعي، للحصول على مستحقاته.

مهلة أخيرة من السومة إلى إدارة الأهلي قبل تقديم شكوى



وتابعت: "المهاجم السوري منح ناديه، مهلة أخيرة لتسديد مستحقاته المالية المتأخرة، قبل تقديم الشكوى، بشكل رسمي".

واختتمت: "هناك استياء داخل النادي من تصرفات اللاعب، والذي قضى 8 مواسم بين جدرانه منذ انتقاله من صفوف القادسية الكويتي في عام 2014".



الغموض يسيطر على مستقبل السومة داخل الأهلي



وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن السومة حتى الآن مستمر داخل صفوف الراقي، واللاعب سوف يتواجد في المعسكر التحضيري، لحين حسم موقفه.

وتابعت: "الأهلي سيعمل على حسم مستقبل عمر السومة بشكل رسمي، بعد نهاية معسكر الفريق الأول لكرة القدم، في تركيا، وأن انضمامه إلى معسكر الراقي، لا يعني بقاءه مع الفريق، وأن كل الاحتمالات واردة".

السومة يحدد فريقه الجديد حال الرحيل عن الأهلي

عمر السومة



وبات السومة قريب من الخروج عن قلعة الراقي في الصيف الجاري، بعدما هبط الفريق إلى منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

وكان سامي القرشي الإعلامي السعودي، أكد في وقت سابق إلى اقتراب عمر السومة من نادي الجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

السومة يتفق مع الجزيرة الإماراتي للتوقيع

وتابع القرشي: "السومة أصبح قريب للغاية من اللعب في الدوري الإماراتي وتحديدًا مع نادي الجزيرة، وهو استقر على الرحيل من فريقه، والنادي لم يمانع خاصةً أن دوري الدرجة الأولى يشهد تواجد 6 عناصر أجنبية فقط ما يدفع الأهلي للتنازل عن ثنائي أجنبي".