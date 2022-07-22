«الصحة» تتفاعل مع حالة مواطن أصيب بحادثة سقوط في تايلند

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تفاعلت وزارة الصحة مع حالة مواطن تعرض لحادث سقوط في خلال رحلته إلى تايلند، ما أدى إلى إصابته ودخوله المستشفى.

وتداول مرتادو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يظهر مواطنا يدعى عبدالعزيز الحازمي، وهو على السرير الأبيض في أحد مستشفيات تايلند، مناشدين الجهات المعنية نقله إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم.

وأفادوا بأن الحادثة وقعت للحازمي قبل نحو أسبوعين، في جزيرة فوكيت بتايلند، وتعرض على إثرها لكسور متفرقة في جسده.

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من جانبها، تفاعلت وزارة الصحة مع أحد المغردين نشر مقطع الفيديو، وقالت «الصحة»: «لا بأس عليه إن شاء الله شافاه الله وعافاه، تم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة لتزويدنا بكافة المعلومات المطلوبة عن المريض، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية».