خطيب المسجد النبوي: الزموا طريق الرشاد والهدى وانأوا بأنفسكم عن سبل الشيطان ومواقع الردى (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أكد خطيب المسجد النبوي حسين آل الشيخ، أن عبادة الله عز وجل هي الغاية الكبرى للوجود.

وأضاف :” ليكون العبد فى غاية التوحيد الكامل لربه، مجسدا في حياته قول ربه عز وجل “قل إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين”.

وأكد أن إن عبادة المسلم لربه يجب ألا تنقطع أو تزول إلا بموت العبد ومفارقته هذه الحياة، لافتا أن فريضة الله على عباده أن يستقيموا على طاعة الله ويلزموا طريق الرشاد والهدى وينأوا بأنفسهم عن سبل السيطان ومواقع الردى، فاجعل شعارك أيها المسلم “فاستقم كما أمرت”، واجعل نصب عينيك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم “قل آمنت بالله ثم استقم”.

وفي الجمعة الماضية، شدد خطيب المسجد النبوى، على أن ذكر الله يغدق فيضا غامرا من النفحات، فبكلمات يسيرة في لحظات وجيزة وبنية صادقة تمحى الذنوب وينال المسلم أعلى الدرجات.

وأضاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :”من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك” رواه البخاري ومسلم.