مشروع عبارات “جازان – فرسان” تنقل أكثر من 101 ألف راكب خلال الربع الثاني من العام الحالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

كشفت الهيئة العامة للنقل خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل عن مساهمة مشروع عبارات جازان – فرسان بمنطقة جازان في نقل أكثر من 101 ألف راكب خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022م .

وأوضحت أن عبارات جازان فرسان نقلت أكثر من 45 ألف مركبة عبر 425 رحلة جرت خلال العام الحالي، منها 20 ألف مركبة جرى نقلها خلال الربع الثاني من خلال 215 رحلة، فيما جرى نقل أكثر من 11 ألف شاحنة لنقل البضائع محملة بأطنان من البضائع، بمعدل نمو 9% مقارنة بالربع المماثل في العام السابق.

وتسهم خدمات النقل البحري لمشروع عبارات السفن بمدينة جازان وفرسان في ربط جزيرة فرسان بباقي مدن ومناطق المملكة، وإمداد سكان فرسان بجميع الاحتياجات الضرورية وآلاف الأطنان يومياً من المواد الغذائية والبضائع بمختلف أنواعها مما سيسهم في النهضة التنموية والعمرانية ودعم مشاريع البنية التحتية لجزيرة فرسان، حيث تسع العبارة الواحدة 650 راكبًا، و60 سيارة، وتستمر في تقديم خدماتها للجميع بشكل مجاني، وبواقع رحلتين يوميًا للركاب وست رحلات لنقل البضائع، وذلك امتداداً لصور الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة بأهالي وزائري المنطقة.

يذكر أن جزيرة فرسان تعد جزيرة ساحلية وبكر وتتميز بطبيعتها الخلابة والمطلة على ساحل البحر الأحمر في جنوب غرب المملكة وتشكل خدمات النقل البحري من خلال مشروع عبارات السفن لمدينة جازان وجزيرة فرسان الوسيلة الوحيدة للتنقل من وإلى جزيرة فرسان، وتواصل الهيئة العامة للنقل وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة هذه الخدمات وتوفيرها والعمل بشكل مستمر لتطويرها والارتقاء بها خدمة للمستفيدين.