صحة جازان تقدم أكثر من 116 ألف موعد للمستفيدين في النصف الأول من العام الحالي

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المناطق_جازان قامت صحة جازان خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م، بتقديم 116,888 موعداً موزعة بين المنشئات المفعلة للطب الاتصالي بالمنطقة.

وأوضحت أن خدمة الطب الاتصالي فعلت في 22 مستشفى ومركز تخصصي و 77 مركز رعاية أولية، فيما بلغ عدد الممارسين المسجلين بمنصة (أناة) 1199 ممارس بأكثر من 85 تخصص ، يتم استقبال المستفيدين بها من خلال الآلية المحددة للحصول على الخدمة المتمثلة في قيام المستفيد بحجز موعد عبر مكاتب الحجوزات بالعيادات الخارجية والخدمات المساندة في المستشفيات والمراكز التخصصية، أو بالحصول على موعد عبر تطبيق صحتي من مراكز الرعاية الأولية.

كما قدمت للمستفيدين في جميع التخصصات العامة والدقيقة وتخصصات الأقسام المساندة، الخدمة الصحية والعلاجية في 24 تخصص داخل وخارج مستشفيات المنطقة من خلال 27 مستشفى افتراضي تقدم استشارات بين الأطباء وتكون بوجود المريض؛ بهدف الحصول على رأي ثاني لتبادل الخبرات للحالات المستقرة، أو للحصول على استشارة من متخصصين في التخصصات الغير متوفرة بالمنشأة، مع العمل على التوسع لفتح مسارات وتخصصات جديدة في المنشآت الصحية بالمنطقة.

يُذكر أن صحة جازان كانت قد فعلت الطب الاتصالي في بداية عام 2021م، بهدف تقديم الخدمة للمستفيدين في العيادات عن بُعد والاحالات الافتراضية، والعيادات المشتركة مع مستشفى صحة الافتراضي وطب الأشعة عن بُعد وغسيل الكلى عن بُعد. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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