عرضان خارجيان لـ “غريب”

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أفادت مصادر بأن لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب يلقى اهتمامًا من قِبل ناديي الجزيرة الإماراتي والريان القطري اللذان يتسابقان على ضمه. وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن الناديين طلبا من إدارة الأهلي استعارة اللاعب وليس شراء عقده فيما لم يصلهما أي رد. وكان وكيل اللاعب قد أبلغ إدارة الأهلي برغبة موكله في اللعب بدوري المحترفين سواء داخليًا أو خارجيًا؛ لضمان مقعد في قائمة المدير الفني الفرنسي للمنتخب، هيرفي رينارد بمونديال 2022.

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