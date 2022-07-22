أمطار رعدية..تنبيه من الأرصاد لسكان عسير

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المناطق_عسير
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
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Source almnatiq
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