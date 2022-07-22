خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

من جهته، بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي عبّر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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Source akhbaar24

