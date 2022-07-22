تعديل جديد في فيسبوك يجعله شبيها لـ”تيك توك”

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أجرت شبكة فيسبوك تعديلا في تطبيقها جعلت الصفحة الرئيسية للتطبيق مشابها لتطبيق “تيك توك”.

وجعل التعديل الجديد الصفحة الرئيسية تبرز ضمن قسمين، أحدهما يظهر أمام المستخدم بحسب ترتيبها الزمني وتكون عائدة لأي مستخدم أو صفحة يتبعها الشخص.

أما القسم الثاني فيحتوي على منشورات مقترحة أمام المستخدم استناداً إلى الخوارزميات قد تثير اهتمامه، وهو الأمر المشابه لما يحدث في تطبيق “تيك توك”، الذي يركز فيه خوارزمية تطبيق الفيديو الشهير على تحديد ما يرغب الشخص في رؤيته وإظهاره أمامه.

وذكرت شركة ميتا المالكة لفيسبوك أن التعديل سيمكّن المستخدمين من رؤية صفحة فيها منشورات خاصة بكل مستخدم تحت تسمية “هوم”، وسيتولى فيها الذكاء الاصطناعي إظهار منشورات عائدة لأصدقائهم لكن كذلك المحتوى المقترح أمامهم.

وأكدت الشركة أنه في حال أراد المستخدمون رؤية منشورات أصدقائهم بترتيب زمني عكسي يمكنهم الضغط فوق علامة التبويب “فيدز”، مضيفة أن التعديل الجديد يستهدف أن تكون صفحة “هوم” التي تظهر أمام مستخدمي التطبيق مكاناً لبث المحتوى الجديد والمنشورات المقترحة الجديدة.

ونوهت بأن قسم “فيدز” يهدف إلى نشر محتوى تابع لأشخاص أو مجموعات أنشأ أحدهم اتصالاً معها، على ما توضح الشبكة الاجتماعية.



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Source akhbaar24

