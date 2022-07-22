القبض على مواطن بحوزته 47 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بعسير

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قالت شرطة منطقة عسير إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخص بحوزته 47 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. وأوضحت أن مركز الضبط الأمني بالجوة تمكّن من ضبط الشخص وهو مواطن، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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