الخثلان يوضح ما الذي يجب أن يفعله شخص ترك صيام 5 رمضانات تهاونًا (فيديو)

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام، الشيخ سعد بن تركي الخثلان، ما يفعله شخص ترك صيام 5 رمضانات تهاونًا وما عليه.

وقال الخثلان خلال مداخلة على برنامج ” يستفتونك”:” أنه يجب عليه قضاء الأيام التي فطرها في رمضان، وأنه لا بأس في تفريق أيام القضاء مثل :الإثنين والخميس”، لافتًا أن هذا دين وفي ذمته حتى يقضيه.

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