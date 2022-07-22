مستجدات كورونا.. تراجع الوفيات والإصابات الجديدة وارتفاع الحالات الحرجة

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضا ملحوظاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل522 حالة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 476 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 46 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 806877 إصابة بالفيروس.

ولفتت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9237 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع منحنى الحالات الحرجة؛ مؤكدة تسجيل 5 حالات حرجة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات الآن 144 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت تراجعا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 436حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 790113حالة.



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Source akhbaar24

