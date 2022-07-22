جامعة الجوف تعلن عن موعد فتح باب التسجيل والقبول للعام الجامعي القادم

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المناطق_الجوف
أعلنت جامعة الجوف موعد فتح التسجيل والقبول للعام الجامعي القادم 1444 هـ ، عبر بوابة القبول الإلكترونية ابتداء من يوم الأحد 02 / 01 / 1444 هـ وذلك في عدد من التخصصات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.
ودعت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة المتقدمين التأكد من صحة إدخال بيناتهم من خلال زيارتهم البوابة الإلكترونية: edug.ju.edu.sa/ju/init ، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر زيارة موقع العمادة dar.ju.edu.sa .
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Source almnatiq
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