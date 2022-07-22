شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف البرتغالية تسلط الضوء على فوز الزمالك أمام الأهلي أمس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق نادي الزمالك المصري في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي في القمة المصرية أمس ببطولة كأس مصر وحصد اللقب بعد الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي اقيمت على استاد القاهرة الدولي.

الصحف البرتغالية تتحدث عن فوز الزمالك

وسلطت الصحف البرتغالية الضوء على فوز الزمالك على الأهلي ببطولة كأس مصر أمس خاصة وأن جسيوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، وسواريش المدير الفني للنادي الأهلي ينتميان للجنسية البرتغالية.

فيريرا

وقالت صحيفة ريكورد البرتغالية:"جيسوالدو فيريرا يفوز بكأس مصر.. الزمالك فاز على أهلي ريكاردو سواريز في نهائي السباق".

وأيضا سلطت صحيفة A BOLA الضوء على نتيجة الأمس وقال:"فاز جيسوالدو فيريرا على ريكاردو سواريز فى نهائى كأس 2020 / 2021".

رئيس رابطة الأندية البرتغالية ينهئ فيريرا

وقام بيدرو بروينسا رئيس رابطة الأندية البرتغالية بتقديم تهنئة للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بعد أن حقق الفوز على غريمه التقليدي النادي الأهلي في نهائي كأس مصر وحصل على اللقب بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقامت صحيفة A BOLA بنشر التهنئة قائلة مبروك لجيسوالدو فيريرا كأس آخر في مسيرته ولريكاردو سواريس لأول نهائي له مع الأهل ".



وأضاف "اثنان من المدربين الرائعين، اللذان يرفعان اسم البلد فى جميع أنحاء العالم ويظهران موهبة كرة القدم البرتغالية".