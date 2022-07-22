روسيا و أوكرانيا توقعان اتفاقا حول صادرات الحبوب اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توقع روسيا مع كييف اليوم اتفاقا حول صادرات الحبوب تنتظره الأسرة الدولية بفارغ الصبر في مواجهة خطر مجاعات في العالم.

وأعلنت تركيا أن موسكو وكييف ستوقعان بالأحرف الأولى في اسطنبول الوثيقة التي تسمح بإخراج القمح الأوكراني العالق بسبب الحرب، عبر البحر الأسود وتخفيف العراقيل أمام نقل الحبوب والأسمدة الروسية. وفي اليوم نفسه استؤنفت شحنات الغاز الروسي جزئيا إلى أوروبا.

وسيحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلون عن الطرفين المتحاربين مراسم توقيع الاتفاق التي ستجرى في الساعة 13,3 بتوقيت غرينيتش في قصر دولما بهجة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية “نرحب بالإعلان عن هذه الاتفاقية من حيث المبدأ، لكن ما يهمنا الآن هو السماح للحبوب الأوكرانية بالوصول إلى الأسواق العالمية”.