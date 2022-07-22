محمد بن مسعود - الدمام - في رسالة ودية نادرة بين واشنطن وبكين، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تمنياته بالشفاء لنظيره الأمريكي جو بايدن.
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن الرئيس شي جين بينغ تمنى لنظيره الأمريكي جو بايدن الشفاء العاجل بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك في رسالة اليوم الجمعة.
وأعلن البيت الأبيض، في اليوم السابق، أن بايدن، الذي ثبتت إصابته بكوفيد-19، ظهرت عليه أعراض خفيفة وسيباشر مهامه مع خضوعه للعزل.
وإلى جانب العديد من الملفات الدولية والتجارية التي تثير الخلاف بين واشنطن وبكين، كان فيروس كورونا وانتشاره من بين أبرز أسباب الجدال بين البلدين.
ووجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصابع الاتهام إلى بكين فيما يتعلق بجائحة كورونا، ما أثار خلافات حادة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. الرئيس الصيني يوجه رسالة إلى بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.