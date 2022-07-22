بعد إصابته بكورونا.. الرئيس الصيني يوجه رسالة إلى بايدن

محمد بن مسعود - الدمام - في رسالة ودية نادرة بين واشنطن وبكين، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تمنياته بالشفاء لنظيره الأمريكي جو بايدن.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن الرئيس شي جين بينغ تمنى لنظيره الأمريكي جو بايدن الشفاء العاجل بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك في رسالة اليوم الجمعة.

وأعلن البيت الأبيض، في اليوم السابق، أن بايدن، الذي ثبتت إصابته بكوفيد-19، ظهرت عليه أعراض خفيفة وسيباشر مهامه مع خضوعه للعزل.

وإلى جانب العديد من الملفات الدولية والتجارية التي تثير الخلاف بين واشنطن وبكين، كان فيروس كورونا وانتشاره من بين أبرز أسباب الجدال بين البلدين.

ووجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصابع الاتهام إلى بكين فيما يتعلق بجائحة كورونا، ما أثار خلافات حادة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.