مهرجان العسل الدولي الرابع عشر بالباحة يضمن جودة أعساله وفق أفضل المعايير العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت جمعية النحالين التعاونية أن جميع الأعسال المعروضة بمهرجان العسل الدولي الرابع عشر بالباحة ذات جودة عالية ومضمونه .

وأفاد رئيس لجنة العسل والمسابقات بالمهرجان أحمد بن عوضه الغامدي أن النحال أو تاجر العسل يسلم كامل الكمية التي يريد المشاركة بها للجنة استقبال العسل وتوضع ببرادة الجمعية مهما كانت الكمية والنوع قبل بداية المهرجان بوقت كاف، حيث يوضع رقم كود لكل مشارك توضع على جميع عبوات العسل المراد المشاركة به بعد التأكد الأولي من سلامة أواني وحافظات العسل، ليتم بعدها أخذ عينات من كل عبوة أو إناء من العسل الذي ليس عليه ملاحظات من لجنة الجودة ثم يرسل للمختبر لتحليلها طبقًا للمواصفة السعودية، وفي حالة كانت العينة مطابقة للمواصفات يغلف إناء العسل ويعلم بأنه اجتاز الفحص، أما الأعسال غير المطابقة فتعلم بعدم الاجتياز وتحفظ في برادة الجمعية حتى نهاية المهرجان وتسلم لصاحبها .

وأشار إلى وجود حراسات أمنية على باب المعرض تمنع دخول أي عسل جديد للمعرض إلا بعد التأكد بأنه خضع للفحص في مختبر الجمعية ومر بنفس الإجراءات السابقة والتأكد من اجتيازها للفحص، بالإضافة لمرور لجنة الجودة بشكل يومي للتأكد من العسل المعرض في أجنحة المعرض للتأكد من سلامة أواني العرض ونظافتها والتزام العارض باشتراطات المهرجان .