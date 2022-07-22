«الجوازات» للمقيمين: انتهاء جواز سفر أحد أفراد الأسرة لا يمنع رب الأسرة من تجديد «هوية مقيم»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات للمقيمين، أن انتهاء صلاحية جواز سفر أحد أفراد الأسرة لا يمنع من تجديد «هوية مقيم» الخاصة بـ«رب الأسرة».

وشددت «الجوازات» على أنه يتم فرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علماً أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى، و1000 ريال في حالة التكرار.