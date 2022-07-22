اخبار دوليه – مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 7 في قصف إسرائيلي قرب دمشق

محمد بن مسعود - الدمام - قتل 3 عسكريين سوريين وأصيب 7 آخرين في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق، في الساعات الأولى من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقالت الوكالة إن إسرائيل «نفذت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق».

وتابعت أن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ وأسقط بعضها، بينما قتل 3 عسكريين وأصيب 7 إلى جانب بعض الخسائر المادية.

وقدم المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة مغايرة، مؤكدا أن الغارة «أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، 3 منهم سوريون و3 من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين».

وبحسب المرصد، فقد استهدفت الصواريخ الإسرائيلية «مكاتب للمخابرات الجوية ومكتبا لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المزة العسكري».

وأضاف أن الغارة استهدفت أيضا «مستودع أسلحة للإيرانيين في محيط منطقة السيدة زينب (في دمشق)، مما أدى إلى تدميره بالكامل».

ولفت المرصد إلى «سقوط صواريخ قرب حاجز أمني في محيط المطار العسكري، وطريق المزة».

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بـ»محاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا».

وفي يونيو الماضي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مطار دمشق الدولي وألحق أضرارا جسيمة به وأخرجه من الخدمة لأسبوعين.

ووقتها قالت إسرائيل إن قصفها استهدف مخازن ذخيرة في محيط المطار، تابعة لحزب الله اللبناني ولقوات إيرانية.