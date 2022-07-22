اخبار دوليه – طائرة الجيل الجديدة «ابن كونكورد».. الأسرع من الصوت وتختصر نصف وقت الرحلة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الشركة المصنعة لطائرات كونكورد الجديدة منذ عام 2017. في غرفة اجتماعات مزدحمة في قلب معرض فارنبورو الجوي الشهير في المملكة المتحدة، الشركة الأمريكية الناشئة بوم سوبرسونيك ومقرها دنفر ، كولورادو ، يوم الثلاثاء 19 يوليو ، عن التصميم النهائي لطائرة Overture ، وهو الأول الطائرات المدنية الأسرع من الصوت منذ الكونكورد.

ويمكن أن يصل سعر طائرة الركاب هذه من 65 إلى 80 ، والقادرة على الطيران بسرعة ماخ 1.7 (2100 كم / ساعة) إلى 200 مليون دولار. ووفقًا لأحدث العناصر التي قدمتها الشركة المصنعة في 19 يوليو ، سيتم تجهيز الطائرة بأربعة محركات ، بأجنحة ذات منحنيات مميزة للغاية ، يطلق عليها اسم «أجنحة نورس».

وقال بليك شول: «كما لو أن الكونكورد والطائرة 747 قد أنجبت طفلاً». تدعي الشركة المصنعة للطائرة أنها اختبرت 51 تصميمًا مختلفًا ونفذت 26 مليون ساعة من المحاكاة للوصول إلى هذا التصميم النهائي.

يذكر أن الشركة قامت ببدء اختباراتها لهذا النوع من الطائرات في عام 2017. وتخطط الشركة المصنعة للطائرات لتسويق طائراتها بحلول عام 2029. وتم تصميم النسخة النهائية من طائرة Boom›s XB-1 لتكون قادرة على الطيران أسرع مرتين من طائرة ركاب تقليدية.

ويمكن أن تقلل الرحلة عبر المحيط الأطلسي التي تستغرق عادة 7 ساعات ، إلى 3.5 ساعة فقط من الرحلة ويشار إلى أن الطائرة غير العادية التي تمكنت كونكورد من عبور المحيط الأطلسي في أقل من ثلاث ساعات منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا.

ستحتوي هذه الطائرة عالية السرعة على أربعة محركات أصغر مثبتة على الأجنحة ، مما سيقلل من تكاليف التشغيل ويسمح لها بالطيران بهدوء أكثر، وفقًا لبدء التشغيل. يؤدي تقسيم مدة الرحلة إلى مضاعفة السعر. وبالتالي، تبلغ قيمة هذه الرحلة حوالي 5000 يورو.