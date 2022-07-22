احذروا العدوى المتكررة من كورونا.. إليكم أبرز المخاطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توصلت دراسة علمية جديدة إلى وجود عدد من المخاطر الصحية لتكرار العدوى بكوفيد-19 بعد الإصابة الأولية، إذ يمكن أن تتسبب الإصابات المتكررة بمشاكل صحية جديدة ومستمرة في بعض الأحيان.

فقد كشف باحثون 7 مخاطر رئيسية لتكرار الإصابة بعد دراسة أجريت لأشخاص أصيبوا مرة واحدة، بالإضافة إلى آخرين أصيبوا أكثر من مرة، ومجموعة ثالثة لم يصابوا مطلقاً.

وبيّنت الدراسة أن كل من تعرض لإصابة جديدة بالعدوى تحمل خطر حدوث مضاعفات طبية، مثل الاضطرار لتلقي العلاج داخل مستشفى أو البقاء لفترة طويلة قبل الشفاء أو الوفاة.

إلى ذلك، لخصت الدراسة 7 نقاط مهمة تشمل أبرز المخاطر التي ممكن أن يتعرض لها الأشخاص، بحسب ما نشره موقع Boldsky.

التعرض لمشكلات صحية

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والنقطة الأولى كشفت زيادة في عدد السلالات الفرعية المعدية BA.4 وBA.5 من متغير أوميكرون، والتي من المتوقع أن تزيد من معدلات الإصابة بعدوى كوفيد-19 مرة أخرى.

فيما النقطة الثانية أشارت إلى إمكانية أن يكون لتكرار العدوى بفيروس سارس-كوف-2 تأثير أقل حدة من العدوى الأولية، لكن كل إصابة تقدم فرصة جديدة للفيروس لإلحاق الضرر بالجسم، مما يشكل احتمالية أكبر مع كل إصابة للتعرض لمشكلات صحية.

أما النقطة الثالثة فيكون خطر الإصابة بمشكلات طبية في أول 30 يومًا بعد الإصابة بعدوى كوفيد-19، مثل أمراض الرئة والقلب مرتفعًا.