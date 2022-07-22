شاهد.. عملية إنقاذ مريض تنتهي بكارثة تودي بحياة 4 أشخاص في الهند

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تحولت عملية إنقاذ مريض في الهند إلى كارثة، أودت بحياة 4 أشخاص، وكان ذلك بسبب السرعة الزائدة التي كانت تسير بها سيارة الإسعاف، وأحوال الطقس.

وأظهر مقطع فيديو سيارة الإسعاف أثناء سيرها بسرعة عالية وانزلاقها وانقلابها على أحد جانبيها، وذلك بعدما قام عدد من حراس الأمن عند إحدى النقاط إزالة الحواجز التي كانت على الطريق لتسهيل عبور سيارة الإسعاف.

وذكرت مصادر أنه بعد انزلاق السيارة وانقلابها انفتح بابها ما أدى لسقوط المريض ومرافقين له خارجها، فضلا عن الاصطدام بأحد حراس الأمن.

https://youtube.com/shorts/H1DcMSpQ03E?feature=share



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Source akhbaar24

