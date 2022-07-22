شاهد.. طائرة لـ”ناس” تتزين بألوان شجرة البُن في أول رحلة لها احتفاءً بـ”عام القهوة السعودية 2022″

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تزينت إحدى الطائرات الجديدة التابعة لطيران ناس، بألوان شجرة البُن، وذاك خلال أول رحلة لها من فرنسا إلى جدة.

وأوضح طيران ناس أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك احتفاءً بمبادرة عام القهوة السعودية 2022م.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وضع ملصقات تحمل ألوان وأشكال شجرة البُن على هيكل الطائرة الخارجي، كما تم وضع هدايا للركاب على مقاعد الطائرة.

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Source akhbaar24

